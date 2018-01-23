"Олимпийская виза". Спортивные арены

22 Января 2018 21:21

Предлагаем посетить спортивные арены будущих стартов и наших побед. Сколько потратили на возведение новых объектов в Южной Корее? Как собираются использовать сооружения после Олимпиады? И с какими проблемами могут столкнуться болельщики? Эксклюзивные подробности в проекте "Олимпийская виза" с Александром Ярмошем.

Олимпийские объекты южнокорейских Игр (их 12) разбиты на два кластера. Первый расположен в самом Пхенчхане. Там и будет дан старт XXIII зимней Олимпиаде на арене, построенной лишь для торжественных церемоний. Стадион открытый и довольно уязвим для ветров. А температуры в это время года бывают довольно низкие.

На арене нет систем отопления, а строить крышу слишком поздно. Впрочем, заявляют чиновники, замерзнуть никому не дадут.

Ли Хи Бом, глава оргкомитета зимних Олимпийских игр - 2018 в г. Пхенчхане: "На церемониях открытия и закрытия Игр всем предоставят специальные плащи и одеяла. Планируется установка стен над самыми высокими местами, чтобы блокировать ветры. Кроме того, около 40 портативных газовых обогревателей будут находиться в проходах между секторами трибун, а в продаже вы найдете много горячего кофе и чая".

На других открытых аренах согревать будут жаркие спортивные соревнования. На свежем воздухе определят лучших биатлонисты, фристайлисты, лыжники, прыгуны с трамплина, сноубордисты и бобслеисты-саночники. Почти все объекты для этих видов были готовы еще до объявления Южной Кореи хозяйкой Олимпиады.

До Йонг-Ван, министр культуры, спорта и туризма Республики Корея: "На Игры 2018 года претендовали также Франция и Германия, но в пользу нашей заявки сыграли как раз объекты. Половина из них была уже готова, и все сооружения довольно новые. Мы их возводили в надежде получить зимние Игры 2010 и 2014 годов. Ну и, конечно, компактность. Дорога из мест проживания участников до арен не займет более получаса. Кластеры находятся в 30 км друг от друга".

Второй кластер расположился на побережье города Каннын. Здесь многие объекты возведены с нуля: две арены для хоккея, центры для конькобежного спорта и для фигурного катания и шорт-трека.

Стоимость возведенных новых объектов, которые примут соревнования зимней Олимпиады, колеблется от 36 до 122 млн долларов. Самое дорогое и технически сложное спортивное сооружение - санно-бобслейный центр. Изначально корейцы думали отдать турнир саночников японцам, у которых осталась инфраструктура после Игр-1998 в Нагано. Но в итоге корейская гордость взяла свое. Здесь уже проходили соревнования. Все без нареканий.

Дешевле других обошелся конькобежный стадион. Несмотря на это, арена не самая маленькая по вместительности. Трибуны вмещают больше 8 тысяч.

На 2 тысячи меньше сможет принять арена, которая впоследствии будет передана университету. Пожалуй, для студенческого спорта вместительность больше вряд ли нужна.

Как уже было сказано, на главном олимпийском стадионе пройдут лишь церемонии открытия и закрытия Игр. Малая эксплуатация арены не мешает ей быть в числе самых дорогих объектов Игр.

Самая вместительная спортивная площадка, как ни странно, отдана не хоккею, а фигурному катанию и шорт-треку.

Все ключевые события в единственном игровом виде спорта в программе Олимпиады пройдут в 10-тысячном хоккейном центре Каннына.

Олимпийские деревни в Пхенчхане и Канныне, а также медиацентр тоже абсолютно новые. Суммарно их возведение оценено в 450 млн долларов.

Ли Хи Бом, глава оргкомитета зимних Олимпийских игр - 2018 в г. Пхенчхане: "Конечно, это не все траты. Ранее возведенные объекты тоже приходилось подводить под современные требования. Например, значительно изменился биатлонный центр. По его поводу были жалобы, один из спусков оказался слишком крутой. Кроме того, мы хотели сделать более удобные подходы к стрельбищу, а также установили новые мощные прожекторные комплексы".

Перед Играми ни один объект не вызывает нареканий. Но вопрос дальнейшей эксплуатации сооружений никто не отменял. Область, в которой пройдет Олимпиада, одна из самых бедных и малонаселенных в Корее. А послеолимпийское содержание арен дело не дешевое. И это не нравится многим местным жителям.

Судьба некоторых объектов уже известна. Например, олимпийский стадион на 35 тысяч мест в 40-тысячном Пхенчхане либо разберут, либо переделают под торговый центр. Горнолыжному комплексу придадут изначальный вид. Он был построен в заповедном лесу.

А пока Корея ждет спортивный праздник. До зимней Олимпиады осталось 17 дней.