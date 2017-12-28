"Спортивная панорама" назвала лучших спортсменов 2017

28 Декабря 2017 13:07

Батутистка Татьяна Петреня признана лучшей белорусской спортсменкой 2017 года, а лучшим атлетом стал фристайлист Антон Кушнир. Лауреаты определены по итогам опроса журналистов печатных и электронных СМИ, который традиционно проводит газета "Спортивная панорама". Отметим, что Татьяна Петреня в уходящем году выиграла чемпионат мира, а Антон Кушнир победил на 3 этапах Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике. Лучшей командой по игровым видам спорта названа женская сборная по теннису, по неигровым - сборная по прыжкам на батуте. Лучшим тренером признан капитан женской теннисной сборной Эдуард Дубров.