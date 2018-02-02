Спортивная дипломатия. Команда Президента Беларуси встретится с ветеранами хоккея Швейцарии и депутатами

4 Февраля 2018 12:07

Спортивная дипломатия. Товарищеский матч между командой Президента Беларуси и ветеранами хоккея Швейцарии, который буквально через час начнется на "Чижовка-Арене", внесет серьезный вклад в развитие дружбы двух стран. Об этом сегодня заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с сопредседателем группы дружбы "Швейцария - Беларусь" Филиппо Ломбарди. Во время переговоров стороны отметили, что в сотрудничестве двух стран нет нерешенных вопросов. Конструктивное сотрудничество между парламентами было налажено во время 26-ой сессии ПА ОБСЕ. Страны имеют большой потенциал в укреплении сотрудничества во всех сферах, в том числе торгово-экономической, кредитно-инвестиционной и в гуманитарной. Активизировать взаимодействие призван и первый официальный визит белорусских парламентариев в Швейцарию. Он намечен на конец февраля.