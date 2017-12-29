Молодежный чемпионат мира Беларусь - Россия в 19:55 на "Беларусь 2"

29 Декабря 2017 07:11

В 19:55 на телеканале "Беларусь 2" прямая трансляция поединка группового этапа молодежного чемпионата мира Беларусь - Россия. Вчера наши хоккеисты отдыхали, в то время как соперники встречались со швейцарцами и выиграли 5:2. Отметим, россияне неудачно стартовали на турнире, уступив чехам, поэтому встреча с белорусами будет иметь принципиальный характер. На счету нашей сборной два поражения - от шведов и швейцарцев.