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Специальный репортаж АТН "Между нами тает лед" смотрите сегодня после "Панорамы"
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23 Января 2018 07:11

Специальный репортаж АТН "Между нами тает лед" смотрите сегодня после "Панорамы"

Пока мы соперники, но через три года будем вместе.

В Беларуси и Латвии пройдет чемпионат мира по хоккею - 2021. Пока же команды "Динамо-Рига" и "Динамо-Минск" выясняли отношения в рамках чемпионата КХЛ на открытой площадке. Зимняя классика - это хоккейная традиция, ведь вид спорта именно так и зарождался - на улице. Специальный репортаж Агентства теленовостей "Между нами тает лед" смотрите сегодня после "Панорамы".

  

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