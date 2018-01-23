Специальный репортаж АТН "Между нами тает лед" смотрите сегодня после "Панорамы"

23 Января 2018 07:11

Пока мы соперники, но через три года будем вместе.

В Беларуси и Латвии пройдет чемпионат мира по хоккею - 2021. Пока же команды "Динамо-Рига" и "Динамо-Минск" выясняли отношения в рамках чемпионата КХЛ на открытой площадке. Зимняя классика - это хоккейная традиция, ведь вид спорта именно так и зарождался - на улице. Специальный репортаж Агентства теленовостей "Между нами тает лед" смотрите сегодня после "Панорамы".