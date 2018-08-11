В первом круге Арина Соболенко сыграет против британки Йоханны Конты, Виктория Азаренко - против испанки Карлы Суарез Наварро. Состоялась жеребьевка турнира серии ВТА в Цинциннати с призовым фондом более двух с половиной миллионов долларов. Александра Саснович и Вера Лапко начнут путь с квалификации. Саснович в первом раунде встретится с американкой Элисон Риске, Лапко - с россиянкой Анной Блинковой. Оба матча пройдут сегодня поздно вечером. В случае побед белоруски во втором раунде сыграют между собой.