Соревновательный день начнется поединком между хоккеистами Швейцарии и ОАЭ

5 Января 2018 12:04

В Минске Рождественский турнир собрал любителей хоккея. В этом году впервые за кубок борется и Китай.

Соревновательный день сегодня начнется уже через полчаса поединком между хоккеистами Швейцарии и Объединенных Арабских Эмиратов. Накануне швейцарцы обыграли представителей Поднебесной со счетом 7:4. В группе В сборная Балкан попытается устоять в матче против чехов, которые в четверг разгромили шведов, теперь же “Тре Крунур” поджидают россияне.

А параллельно на льду "Чижовка-Арены" проходит финал республиканских соревнований среди детей и подростков "Золотая шайба" старшей возрастной группы. Восемь команд в эти дни поспорят за главный трофей соревнований. Отметим, что в решающих поединках участвуют клубы из разных регионов страны. И все поддерживают идею объединения соревнований с Рождественским турниром.

Финальный матч пройдет 7 января, на Рождество. Две лучшие команды из каждого квартета поспорят за звание сильнейшей. Начало встречи в 14:30.