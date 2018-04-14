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Солигорский "Шахтер" возвращает интригу финальной серии чемпионата Беларуси по волейболу
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15 Апреля 2018 15:18

Солигорский "Шахтер" возвращает интригу финальной серии чемпионата Беларуси по волейболу

Во втором матче в домашнем зале “горняки” победили "Строитель" 3:0. Напомним, сутками ранее виктории добился с таким же счетом столичный клуб. Следующие два матча состоятся в Минске 21 и 22 апреля.

  

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