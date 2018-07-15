"Славянский забег" и "Фестивальный хит". Победители праздничного Витебска

Главная интрига "Славянского базара" разрешится уже сегодня. Вечером по итогам второго дня финала станет известен победитель Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018". В первый день выступление нашего Евгения Курчича жюри оценило в 77 баллов. Это высшая оценка.

А пока конкурсанты готовятся к выступлению, на форуме бурлят спортивные страсти.

На связи со студией Марина Романовская.

Что за марафон сегодня проходит в фестивальном Витебске? (прямое включение)

Добрый день. Сегодня в Витебске проходит "Славянский забег". Он объединил тысячи любителей бега. Самые юные участники - им по пять лет - бегут 300 метров. А вот многие взрослые сегодня преодолевают 21 километр.

Активно поддерживают "Славянский забег" и люди с ограниченными возможностями. Побить свой личный рекорд планирует и Алексей Талай. Он впервые преодолевает полумарафонскую дистанцию.

Стартуют и финишируют участники забега на главной площади Витебска. Маршрут пролегает по центру города. В этом году в забеге участвуют 3 тысячи человек. Чтобы стать частью большого спортивного праздника, многие преодолели путь в сотни километров.



Своя группа поддержки есть у участников Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018". Поболеть за Евгения Курчича приехали и его студенты. Евгений преподает в Белорусском государственном университете культуры и искусства. "Крик птицы" в исполнении белорусского участника жюри оценило в 77 баллов. Столько же у Польши и Казахстана. И это лучший результат первого дня финала.

Вечером конкурсанты споют "Фестивальный хит". Евгений Курчич исполнит песню из репертуара группы Aerosmith.

Витебск не спит всю неделю. Сегодня очередной ночной концерт. Впервые на сцене Летнего амфитеатра с сольной программой выступит Тимати.