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СКА обыгрывает "Бухарест"
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16 Октября 2017 12:21

СКА обыгрывает "Бухарест"

СКА обыгрывает "Бухарест" и в ответном матче 2-го раунда квалификации Кубка ЕГФ и выходит в следующую стадию отбора. На домашней площадке "армейцы" были сильнее румын - 33:30. В первой встрече СКА победил - 30:26. 

  

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