Симона Халеп и Каролин Возняцки сыграют в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису

25 Января 2018 12:19

Каролин Возняцки - Симона Халеп. Именно так выглядит афиша Открытого чемпионата Австралии по теннису. Когда в Минске было утро, датчанка обыграла Элисе Мертенс 6:-3, 7:6. А румынка - Ангелику Кербер 6:3, 4:6, в третьем сете - 9:7.