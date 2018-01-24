Спорт
25 Января 2018 12:19
Симона Халеп и Каролин Возняцки сыграют в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису
Каролин Возняцки - Симона Халеп. Именно так выглядит афиша Открытого чемпионата Австралии по теннису. Когда в Минске было утро, датчанка обыграла Элисе Мертенс 6:-3, 7:6. А румынка - Ангелику Кербер 6:3, 4:6, в третьем сете - 9:7.
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