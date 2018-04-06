Главная>>Спорт>>Шестой матч финальной серии Кубка Президента по хоккею пройдет на льду "Чижовка-Арены"
Спорт
RSS
Шестой матч финальной серии Кубка Президента по хоккею пройдет на льду "Чижовка-Арены"
Скачать Поделиться

6 Апреля 2018 07:24

Шестой матч финальной серии Кубка Президента по хоккею пройдет на льду "Чижовка-Арены"

Шестой матч финальной серии Кубка Президента по хоккею сегодня пройдет на льду столичной "Чижовка-Арены". Местной "Юности" нужна только победа над "Неманом", чтобы в воскресенье оспорить трофей в решающем поединке. Клуб из Гродно же в случае успеха обеспечит себе очередной титул уже сегодня, он ведет в серии 3:2. Прямая трансляция матча начнется в 18:55 на "Беларусь 5".

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =