Шестой матч финальной серии Кубка Президента по хоккею пройдет на льду "Чижовка-Арены"

6 Апреля 2018 07:24

Шестой матч финальной серии Кубка Президента по хоккею сегодня пройдет на льду столичной "Чижовка-Арены". Местной "Юности" нужна только победа над "Неманом", чтобы в воскресенье оспорить трофей в решающем поединке. Клуб из Гродно же в случае успеха обеспечит себе очередной титул уже сегодня, он ведет в серии 3:2. Прямая трансляция матча начнется в 18:55 на "Беларусь 5".