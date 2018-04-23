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"Шахтер" занимает 12-ю строчку с 2 баллами в активе
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24 Апреля 2018 12:13

"Шахтер" занимает 12-ю строчку с 2 баллами в активе

Вчера клуб из Солигорска разошелся миром 1:1 с "Днепром". Эта встреча стала первой для российского тренера Сергея Ташуева у руля "Шахтера".

Сергей Ташуев, главный тренер ФК "Шахтер" (Солигорск): "Я вижу проблемы команды и знаю, в каких моментах нам нужно прибавлять, чтобы показывать агрессивный футбол желательно с большим количеством голов. Но уже не в этой игре против "Днепра". Сегодня была боевая ничья”.

  

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