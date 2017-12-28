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"Шахтер" против "Немана" в 18:55 на телеканале "Беларусь 5".
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28 Декабря 2017 12:17

"Шахтер" против "Немана" в 18:55 на телеканале "Беларусь 5".

В чемпионате Беларуси сегодня встретятся второй и третий клубы. В Солигорске "Шахтер" примет "Неман". В случае успеха гости обойдут "горняков" в турнирной таблице. Прямая трансляция противостояния начнется в 18:55 на телеканале "Беларусь 5".

  

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