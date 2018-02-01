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"Шахтер" не смог пробиться в четвертьфинал Кубка ЕКВ
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1 Февраля 2018 12:31

"Шахтер" не смог пробиться в четвертьфинал Кубка ЕКВ

В ответном матче 1/8 финала “горняки” на тай-брейке обыграли "Монпелье" 3:2. Однако по сумме двух встреч сильнее был французский клуб. Также из розыгрыша Кубка вызова ранее вылетел и минский "Строитель".

  

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