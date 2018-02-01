"Шахтер" не смог пробиться в четвертьфинал Кубка ЕКВ

1 Февраля 2018 12:31

В ответном матче 1/8 финала “горняки” на тай-брейке обыграли "Монпелье" 3:2. Однако по сумме двух встреч сильнее был французский клуб. Также из розыгрыша Кубка вызова ранее вылетел и минский "Строитель".