Спорт
14 Октября 2017 15:11
"Шахтер" - "Динамо". Прямая трансляция на "Беларусь 5" в 16:55
Один из главных матчей сезона в белорусском большом футболе. Лидер чемпионата - солигорский "Шахтер" - в 25-м туре принимает вторую команду - минское "Динамо". Пока преимущество "горняков" составляет 4 балла. Получится ли у "столичных" вернуться в чемпионскую гонку, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Начало в 16:55.
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