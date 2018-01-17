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Сергей Вязович занимает третье место на десятом этапе ралли-рейда "Дакар-2018"
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17 Января 2018 12:21

Сергей Вязович занимает третье место на десятом этапе ралли-рейда "Дакар-2018"

Этот результат позволяет сохранить третью строку в общей классификации грузовиков.

  

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