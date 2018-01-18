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Сергей Вязович на 11-м этапе ралли-марафона "Дакар" занял 1 место
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18 Января 2018 15:15

Сергей Вязович на 11-м этапе ралли-марафона "Дакар" занял 1 место

Белорусский гонщик "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович на 11-м этапе ралли-марафона "Дакар" занял 1-е место, более чем на минуту опередив соперников. Экипаж Александра Василевского финишировал на 17 строке. Алексей Вишневский - 18-й. В общем зачете Сергей Вязович вновь поднялся на третью позицию, уступая лидеру 3 часа 22 минуты.

  

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