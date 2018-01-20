Главная>>Спорт>>Сергей Шилович дисквалифицирован на две игры на чемпионате Европы
Спорт
RSS
Сергей Шилович дисквалифицирован на две игры на чемпионате Европы
Скачать Поделиться

20 Января 2018 15:12

Сергей Шилович дисквалифицирован на две игры на чемпионате Европы

Правый полусредний сборной Беларуси по гандболу Сергей Шилович дисквалифицирован на две игры на чемпионате Европы. Такой штраф белорус получил за фол против Лука Циндрича в игре с Хорватией, он задел оппонента локтем. Отметим, что в основном раунде белорусам осталось провести две встречи: в понедельник со шведами и в среду с сербами.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =