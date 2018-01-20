20 Января 2018 15:12

Правый полусредний сборной Беларуси по гандболу Сергей Шилович дисквалифицирован на две игры на чемпионате Европы. Такой штраф белорус получил за фол против Лука Циндрича в игре с Хорватией, он задел оппонента локтем. Отметим, что в основном раунде белорусам осталось провести две встречи: в понедельник со шведами и в среду с сербами.