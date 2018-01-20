Спорт
20 Января 2018 15:12
Сергей Шилович дисквалифицирован на две игры на чемпионате Европы
Правый полусредний сборной Беларуси по гандболу Сергей Шилович дисквалифицирован на две игры на чемпионате Европы. Такой штраф белорус получил за фол против Лука Циндрича в игре с Хорватией, он задел оппонента локтем. Отметим, что в основном раунде белорусам осталось провести две встречи: в понедельник со шведами и в среду с сербами.
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