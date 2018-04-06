Сергей Пушков: причина поражения - проигрыш всех единоборств

5 Апреля 2018 12:10

Причина поражения - проигрыш всех единоборств. Так считает главный тренер хоккейного клуба "Неман" Сергей Пушков. Вчера в 5-м матче финальной серии плей-офф чемпионата страны команда из Гродно уступила минской "Юности" 1:3.

Сергей Пушков, главный тренер ХК "Неман":

"Юность" действительно сыграла сегодня намного лучше. Мы же проиграли практически всю борьбу. По крайней мере, на протяжении 50 минут. Минчане были быстрее, выигрывали единоборства, а это и есть путь к победе".

Счет в серии до четырех побед 3:2 в пользу "Немана". Шестой поединок пройдет в Минске 6 апреля.