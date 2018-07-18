Сергей Гуренко: "Главное - показать хороший комбинационный футбол"

"Главное - не просто выиграть завтрашний матч, а показать хороший комбинационный футбол, который порадовал бы болельщиков, пришедших на обновленный стадион "Динамо". Об этом на пресс-конференции заявил тренер минчан Сергей Гуренко. Завтра "Динамо" проведет ответный поединок первого квалификационного раунда Лиги Европы против ирландской команды Дерри Сити. Первый поединок, завершился победой минчан на выезде 2:0. По словам Сергея Гуренко, проблем в команде нет, у всех футболистов буквально горят глаза, ведь они спустя 8 лет возвращаются на родной стадион. Прямая трансляция матча начнется на "Беларусь 5" в 17:55.

Ответный матч аналогичной стадии турнира проведет завтра и солигорский "Шахтер". В гости к "горнякам" приедет валлийский "Коннас-Ки". Поединок на стадионе "Строитель" начнется в 20:00. В первой встрече "Шахтер" одержал победу со счетом 3:1. В прямой трансляции поединок покажет "Беларусь 5".