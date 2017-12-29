Спорт
31 Декабря 2017 12:23
Серена Уильямс уступила латвийке Елене Остапенко
Серена Уильямс уступила латвийке Елене Остапенко, которая является действующей победительницей "Ролан Гаррос", на выставочном турнире в Абу-Даби - 6:2, 3:6, 10:5. Американка не выступала с 28 января и пропустила оставшиеся 11 месяцев из-за беременности. В сентябре Серена родила дочь Алексис Олимпию.
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