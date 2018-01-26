АТН в гостях у шестикратного олимпийского чемпиона Виталия Щербо в Лас-Вегасе

28 Января 2018 21:28

Такими белорусами по праву гордится страна, их достижения вписывают Беларусь в мировую историю. И вот как раз об одном из таких спортсменов Агентство теленовостей готовит большую премьеру. В ближайший четверг на "Беларусь 1" хроникально-документальный фильм о белорусском гимнасте Виталии Щербо.

Съемочная группа АТН побывала в гостях у шестикратного олимпийского чемпиона в Лас-Вегасе, где он живет уже почти 20 лет. Автор фильма Анна Эйсмонт уверяет, что наш именитый спортсмен остался все тем же белорусом - гостеприимным, обаятельным и скромным, хотя при его достижениях в спорте это кажется почти нереальным.

Сейчас Виталий Щербо почти закрыт от общения с прессой, ведет домашний образ жизни и по-прежнему много работает. Как проходит его день, он рассказал и показал нашей съемочной группе. В преддверии премьеры фильма "Непобежденный. Виталий Щербо" мы раскрываем некоторые моменты.

Этот город не спит 24 часа в сутки и является олицетворением одного большого нескончаемого праздника. И уж точно каждый американец хоть раз в жизни мечтает туда попасть и сыграть в рулетку. И, кажется, в этом крупнейшем мировом центре развлечений и игорного бизнеса нет места для размеренной жизни, но мы ошибались. Многие мифы этого злачного места развеял Виталий Щербо. Он лично провел нам экскурсию по главной улице города - Лас-Вегас Стрип, попутно рассказав свою историю, как он впервые сюда попал и почему остановился именно на этом городе.

Виталий показал нам и другой Лас-Вегас - тот, в котором почти 2 млн жителей, живущих обычными заботами, и где он рискнул начать свой бизнес, открыв собственную школу гимнастики.

Познакомил нас Щербо и со своей семьей - женой Валентиной, дочкой Викой и сыном Родионом.

Это уже третий по счету дом Виталия за время его проживания в США. И, похоже, именно этот дом полностью устраивает по комфортности нашего героя.

Виталий Щербо, несмотря на свою занятость, параллельно занимаясь и школой, и детьми, сумел уделить внимание нашей съемочной группе, причем мы находились рядом с чемпионом практически 24 часа в сутки.

Так мы узнали, зачем в своем автомобиле Щербо возит пистолет, узнают ли его полицейские на дороге, а также какое коронное блюдо Виталий готовит для семьи и для друзей. Тяжело ли было открыть собственную школу гимнастики - стать еще и бизнесменом? А также о том, через какие испытания после триумфа в Барселоне пришлось пройти именитому спортсмену -предательство близкого друга, который обворовал его квартиру в Минске. Как переживал клиническую смерть первой жены за несколько месяцев до Игр в Атланте? Об этом Виталий Щербо расскажет в нашем фильме, в котором также воспоминания первого тренера Щербо, его мамы, редкие фотографии из личного архива, история блистательной карьеры Щербо и эксклюзивные кадры жизни легендарного спортсмена в Лас-Вегасе.