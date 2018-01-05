Сегодня второй игровой день Рождественского турнира на приз Президента

5 Января 2018 15:02

В Минске сегодня второй игровой день Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси.

Он стартовал матчем Швейцария - Объединенные Арабские Эмираты. Европейцы пытались навязать борьбу бронзовому призеру прошлогоднего турнира, уступая по ходу матча 2:4, и второй период на радость болельщикам был наполнен событиями: заброшенные шайбы, удаления, споры с судьями. В итоге боевая ничья – 4:4. В эти минуты на "Чижовка-Арене" играют хоккеисты Чехии и Балкан.

Андрес Эггер, игрок команды Швейцарии по хоккею:

"Уровень соперника высок, однако судья удалял многих наших игроков, что сломало нам игру. Вообще игра проходит на больших скоростях, как на профессиональных соревнованиях, и этого нам в игре с Объединёнными Арабскими Эмиратами не хватило. Если этот компонент наладим, получится добиться победы в следующих матчах".

Уже сегодня вечером на большом льду Чижовки встреча команд Беларуси и Китая. Напомним, накануне наши хоккеисты победили Объединенные Арабские Эмираты со счетом 12:7.