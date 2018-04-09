Главная>>Спорт>>Сегодня в Турции "Минчанка" проведет ответный матч против "Эджзаджибаши"
Спорт
RSS
Сегодня в Турции "Минчанка" проведет ответный матч против "Эджзаджибаши"
Скачать Поделиться

10 Апреля 2018 07:01

Сегодня в Турции "Минчанка" проведет ответный матч против "Эджзаджибаши"

Удастся ли белорускам стать обладателем кубка ЕКВ - второго по значимости трофея волейбольного клубного турнира? Интрига разрешится сегодня. Вечером в Турции "Минчанка" проведет ответный матч против "Эджзаджибаши". После домашнего поражения 1:3 белоруски могут уступить максимум в одной партии. Если им удастся победить со счетом 3:1, будет назначен золотой сет. И лишь виктория 3:0 позволит белорусскому клубу обойтись без дополнительной партии. Матч сезона можно увидеть в прямом эфире на телеканале "Беларусь 5". Начало в 18:55.

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 09.04.2018 18:05 / Спорт Рубрика "Матчбол"
"Цмокі-Мінск" - "Калев" "Цмокі-Мінск" - "Калеў" 08.04.2018 15:16 / Спорт "Цмокі-Мінск" - "Калев"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =