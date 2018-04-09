Сегодня в Турции "Минчанка" проведет ответный матч против "Эджзаджибаши"

10 Апреля 2018 07:01

Удастся ли белорускам стать обладателем кубка ЕКВ - второго по значимости трофея волейбольного клубного турнира? Интрига разрешится сегодня. Вечером в Турции "Минчанка" проведет ответный матч против "Эджзаджибаши". После домашнего поражения 1:3 белоруски могут уступить максимум в одной партии. Если им удастся победить со счетом 3:1, будет назначен золотой сет. И лишь виктория 3:0 позволит белорусскому клубу обойтись без дополнительной партии. Матч сезона можно увидеть в прямом эфире на телеканале "Беларусь 5". Начало в 18:55.