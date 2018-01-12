Сегодня в программе соревнований в Рупольдинге - мужская эстафета

12 Января 2018 07:17

Малый глобус Надежды Скардино в индивидуальной гонке как мотивация для наших биатлонистов на 5-м этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Сегодня в программе соревнований мужская эстафета. За Беларусь на лыжню выйдут Максим Воробей, Роман Елетнов, Антон Смольский и Дмитрий Абашев. В прямом эфире гонку покажет телеканал "Беларусь 2" в 16:20.