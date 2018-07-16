Сегодня в Минск из Тампере вернулась юниорская сборная по легкой атлетике

Нашей спортсменке Карине Таранде к чемпионату мира удалось подойти в оптимальной форме, в результате девушка не только выиграла золото турнира, но и установила национальный рекорд - 1 метр 92 сантиметра. Еще одну медаль нашей сборной принес метатель диска Евгений Богуцкий. В числе критериев своего успеха спортсмены называют и профессиональную работу тренеров.

Следующим стартом для многих белорусских легкоатлетов станет чемпионат страны, который пройдет 20-21 июля на обновленном стадионе "Динамо".