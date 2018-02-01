Сегодня стартует серия матчей Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Австрии

2 Февраля 2018 07:12

Команды встречаются в рамках первого раунда первой группы Евро-Африканской зоны. Первый поединок сыграют Илья Ивашко и Геральд Мельцер. Во втором матче дня сыграют Доминик Тим и Дмитрий Жирмонт. В субботу же парное противостояние и два одиночных. Сегодня телеканал "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию из Австрии в 17 часов.