14 Апреля 2018 21:14

Что ж, главные акценты в развитии зимних видов спорта накануне были расставлены. К решению проблем приступили незамедлительно. Сегодня озвучили вектор развития национального чемпионата по хоккею - через несколько лет у сборной должен быть прогресс. Ну, а за результат будет и оплата. Это принципиальное условие Главы государства. Сейчас сборная Беларуси продолжает подготовку к майскому чемпионату мира в Дании. Завтра наша команда проведет второй гостевой поединок со швейцарцами в рамках Евровызова. Тем временем до домашнего чемпионата мира остается всего три года. Важен и олимпийский отбор, ведь ни в Сочи, ни в Пхенчхан белорусы не попали. Какие изменения ожидают федерацию? Подробности у Павла Капуцкого.

У микрофонов 6 человек. Главный - председатель федерации Семен Шапиро. Белорусским хоккеем он управляет почти год. Успел освоиться. Несколько месяцев назад бывший губернатор Гродненской и Минской областей собрал руководителей белорусских клубов, чтобы решить, как жить дальше. В финансовом плане тоже.

Средняя зарплата в дивизионе А Экстралиги составит 4000 тысячи рублей. Максимальная - 6000 тысяч, минимальная - 300 рублей. В дивизионе Б - 2 тысячи в среднем и 4 максимум. Деление элиты на два эшелона - тоже нововведение. Это на первый взгляд зарплаты высокие, но хоккеисты ложатся под шайбу, терпят боль, получают серьезные травмы. Их родители с детства подчинили свою жизнь хоккею, каждый день таская огромные баулы, которые малыши тогда просто не могли поднять.

Со следующего сезона большой хоккей будет в Пинске, Барановичах, Орше и Бобруйске. Места в более престижном дивизионе клубы разыграют в отдельном турнире, перед стартом чемпионата.

Накануне Президент провел большое совещание по вопросам развития зимних видов спорта. Говорили и о хоккее. Глава государства напомнил: платить нужно за результат, и если команда выиграла Кубок или попала в первую тройку, спортсмены должны это почувствовать.

Сейчас в Беларуси хоккеем занимаются почти 6 тысяч ребят. Каждый год школы заканчивают две сотни парней, в профессиональные клубы из них попадают 10-20 человек. Но главное качество. У нас давно не появлялись игроки уровня Грабовского, Калюжного или братьев Костицыных.

Хоккейная школа "Юность", скорее, исключение. Она стабильно поставляет игроков в сборные. А вот работой "Шахтера" и даже чемпиона двух последних лет "Немана" в федерации недовольны. Поэтому лимит будет: на легионеров и возрастной.

Чтобы дать дорогу молодежи, каждый из клубов может использовать не более семи игроков 28 лет и старше. Количество легионеров - максимум 5 на команду.

Ведь у нас проблема, когда белорусские дети едут тренироваться в российские клубы, то часто их склоняют к смене гражданства и отказе выступать за нашу сборную. Некоторые соглашаются…

Поднять зарплату тренерам и сделать так, чтобы через несколько лет национальную сборную возглавлял белорус. Майский чемпионат мира по уровню обещает быть самым мощным за 5-7 последних лет. В Данию соглашаются ехать лучшие НХЛовцы. Белорусов в сильнейшей лиге сейчас нет. Придется брать командным духом.