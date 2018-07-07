На "Беларусь 5" сегодня определится вторая пара полуфиналистов чемпионата мира по футболу. В 17 часов в Самаре начнется противостояние Англия - Швеция. А в вечерней программе на стадионе "Фишт" в Сочи россияне попытаются сотворить очередную сенсацию в противостоянии с хорватами. В 20:50 на спортивном канале начнется прямая трансляция этой встречи. А обзоры всех матчей мундиаля смотрите на YouTube-канале "Беларусь 5" и в группах АТН в социальных сетях.

Накануне сборная Бельгии по футболу сенсационно обыгрывает пятикратных чемпионов мира бразильцев и становится вторым полуфиналистом мундиаля. Уже на 13-й минуте после розыгрыша углового счет открыли европейцы, Фернандиньо отправил мяч в свои ворота, в этой же половине Кевин Де Брейне увеличил перевес бельгийцев - 2:0. Во втором тайме пентакампеоны отставание сократили. Ренато Аугусто отличился, но на большее южноамериканцев не хватило. Они уступают - 1:2.

Итак, первый полуфинал Бельгия - Франция пройдет 10 июля. Напомним, французы обыграли Уругвай 2:0.