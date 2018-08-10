Сегодня обсуждают фееричную победу минского "Динамо" над "Зенитом"

Самый богатый российский футбольный клуб разбит! Не перестают сегодня обсуждать фееричную победу минского "Динамо" над "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Накануне команда Сергея Гуренко на обновленном стадионе "Динамо" в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы не оставила шансов оппоненту, разгромив "Зенит" 4:0. Сразу по окончании матча с победой команду и главного тренера поздравил Глава государства, поблагодарил за красивую игру и за то, что очень порадовали болельщиков. Все эмоции противостояния собрал Станислав Липский.

Так называемая проходка болельщиков "Зенита" перед матчем против минского "Динамо" должна была четко дать понять поклонникам "столичных", что приехала команда из России исключительно за победой. Мол, их клуб в разы авторитетней, сильней, богаче и т. д. Поэтому белорусам ловить в противостоянии с "Зенитом" нечего.

Как следствие - порядка 1000 поклонников северян окрасили центр столицы в цвета "Зенита". Пиротехника, речовки и песни эффект утраивали.

Разумеется, этот марш был согласован с Мингорисполкомом.

Почти 2,5 тысячи фанатов в итоге разместилось в фан-секторе "Зенита" на обновленном "Динамо" - да вот только предматчевая уверенность гостей Беларуси в победе их родного клуба уменьшалась в геометрической прогрессии. Команда, в которой игрок средней руки за сезон зарабатывает годовой бюджет, горела синим пламенем. А после первого тайма, когда счет был 3:0 в пользу хозяев, и вовсе оказалась в шоке. Пропустив четвертую пробоину во втором тайме, разочарованию болельщиков "Зенита" предела не было.

Выразилось это вот в таком погроме сидений на трибунах стадиона. Руководство арены рассчитывает на компенсацию от российской стороны.

"Зенит" с 1989-го не проигрывал так крупно в еврокубках. Тогда в Кубке УЕФА команда из Санкт-Петербурга проиграла "Штутгарту" 0:5.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между минским "Динамо" и "Зенитом" посетили 21700 зрителей. Поединок стал самым посещаемым для "Динамо" в еврокубках за последние 30 лет. Президент Беларуси поздравил столичный клуб с такой фееричной победой.

Отметим, 16 августа в ответном поединке на стадионе в Санкт-Петербурге вообще болельщиков не будет из-за дисциплинарного решения УЕФА.

Добавим, забив 4 мяча "Зениту", минское "Динамо" вошло в топ-5 самых результативных команд текущего розыгрыша Лиги Европы, в активе "столичных" 14 точных ударов, больше лишь у "Слована" и "Хиберниана" - 15 и 16 соответственно.