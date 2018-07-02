Сегодня на чемпионате мира определится третья пара полуфиналистов

Итак, в четвертьфинале 7 июля россияне сыграют со сборной Хорватии. Шашечные также лишь в серии пенальти обыграли датчан. Вратарь хорватов, Даниел Субашич, стал героем игры, повторив рекорд по количеству отраженных послематчевых пенальти в играх чемпионата мира. Он отразил три удара.

Сегодня определится третья пара полуфиналистов. Пятикратные чемпионы мира - бразильцы - встретятся с командой Мексики. Прямая трансляция этого противостояния начнется на "Беларусь 5" в 16:50. В вечернем эфире Бельгия, выигравшая все три встречи на групповом этапе, будет соперничать с Японией, которая пробилась в плей-офф лишь по дополнительным показателям. Обзоры всех встреч мундиаля смотрите на ютюб-канале "Беларусь 5" и в группах АТН в социальных сетях.