Сегодня мир узнает первого финалиста чемпионата мира по футболу в России

Кто окажется сильнее - Франция или Бельгия?! Сегодня мир узнает первого финалиста мундиаля в России.

Французы могут выйти в главный раунд турнира в третий раз за 20 лет, а бельгийцы близки к лучшему для себя результату на чемпионатах мира в истории. Страны на поле пересекались 74 раза. Что случится в 75-м поединке, узнаем во время прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Начало в 20:45. Напомним, обзоры всех встреч чемпионата мира смотрите на ютьюб-канале "Беларусь 5" и в группах АТН в социальных сетях.