Сегодня из Минска в Южную Корею отправится основная часть белорусской спортивной делегации

1 Февраля 2018 07:01

Олимпийская деревня в Пхенчхане сегодня примет своих первых гостей. Жилой комплекс рассчитан почти на 4 000 человек. Вторая олимпийская деревня расположена в Канныне.

Вчера на заседании коллегии Минспорта и туризма глава ведомства Александр Шамко, подводя итоги 2017, отметил, что программа подготовки к Олимпиаде была полностью выполнена, и теперь слово за атлетами и тренерами.