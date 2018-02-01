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Сегодня из Минска в Южную Корею отправится основная часть белорусской спортивной делегации
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1 Февраля 2018 07:01

Сегодня из Минска в Южную Корею отправится основная часть белорусской спортивной делегации

Олимпийская деревня в Пхенчхане сегодня примет своих первых гостей. Жилой комплекс рассчитан почти на 4 000 человек. Вторая олимпийская деревня расположена в Канныне.

Вчера на заседании коллегии Минспорта и туризма глава ведомства Александр Шамко, подводя итоги 2017, отметил, что программа подготовки к Олимпиаде была полностью выполнена, и теперь слово за атлетами и тренерами.

  

Теги: Олимпиада 2018

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