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Сегодня двумя матчами завершится четвертый тур чемпионата Беларуси по футболу
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23 Апреля 2018 07:02

Сегодня двумя матчами завершится четвертый тур чемпионата Беларуси по футболу

Оба в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". В 18:45 в Могилеве начнется поединок "Днепр" - "Шахтер". Хозяева пока не проигрывали, а "горняки" успели сменить тренера после неудачного старта - всего один балл за три тура. А в 20:45 стартует встреча "Витебск" - БАТЭ. Борисовчане пока не только не теряли очки, но и не пропускали. Они попробуют вернуться на первую строчку в турнирной таблице, на которую пока вырвалось столичное "Динамо".
  

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