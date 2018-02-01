1 Февраля 2018 07:05

Лидер регулярного сезона SEHA-лиги. Сегодня БГК имени Мешкова принимает македонский "Вардар". Соперник выиграл во всех 11 матчах розыгрыша, в том числе у белорусов в Македонии. У "мешковцев" же - 7 побед и 4 поражения - четвертое место в турнирной таблице. Получится ли взять реванш в Бресте, узнаем во время прямой трансляции на "Беларусь 5". Начало в 18:55.