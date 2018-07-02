Сборная России впервые в истории выходит в 1/4 финала!

2 Июля 2018

Главное спортивное событие последних суток, которое взбудоражило новостные ленты, обсуждают даже те, кто не смотрит футбол, и, конечно те, кто сорвал голос, болея за команду. Хозяйка чемпионата мира по футболу - сборная России - сенсационно обыгрывает испанцев и впервые в истории выходит в одну четвертую финала.

Основное время встречи завершилось ничьей - 1:1. В первом тайме Сергей Игнашевич оформил автогол. Восстановил же паритет Артем Дзюба. В ворота испанцев был назначен пенальти за игру рукой от Пике. В итоге основное время так и завершилось - 1:1, судьба путевки в четвертьфинал решалась в серии пенальти, где испанцы дважды не смогли забить. Итак, Россия-Испания - 4:3. После победы над чемпионами мира 2010 года Россию захлестнула волна всеобщего радостного безумия. Фанаты футбола и гости столицы вышли на улицы Москвы и праздновали победу российской сборной до самого утра.

Голос с болельщиками срывала и Дарья Белоусова-Петровская. Звонкие гудки автомобилей, радостные пассажиры, развивающиеся флаги и всеобщее ликование. В эту ночь все центральные автомагистрали и пешеходные улицы Москвы превратились в большую пробку. Но никто не жаловался, наоборот, этого события страна ждала более 30 лет.

Москва сегодня - это город, который не спит, это город невероятных эмоций, радости, любви, это город, который объединяет. Россия впервые в истории вошла в ¼ финала ЧМ по футболу. Это событие, сюда, в центр Москвы, пришли отпраздновать сотни тысяч болельщиков и гостей столицы. Здесь можно встретить и своих соотечественников, они тоже празднуют. И такое ощущение, что такая атмосфера здесь будет до конца ЧМ.

Студент медицинского факультета Омар Райф из Киргизии, на дни чемпионата переквалифицировался в художника. Главное - знать, как выглядят флаги стран, которые участвуют в мундиале. Этой ночью в тренде российский триколор.

За выход в ¼ чемпионата мира сборная России сражалась с командой Испании. Выиграть удалось в серии пенальти. Счет 4:3 в пользу россиян. Герой игры - вратарь Игорь Акинфеев. Ему удалось отразить два 11-метровых удара испанцев, и он признан лучшим игроком матча.

В тренде у россиян и усы главного тренера сборной Станислава Черечесова. Их еще прозвали "усы надежды". Мужчины отращивают, женщины - рисуют фломастером.

В четверть-финале сборная СССР играла 4 раза. Сборная России сыграет впервые. Россияне встретятся со сборной Хорватии 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.

Теги:

#Чемпионат мира по футболу 2018

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =