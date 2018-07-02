Сборная России впервые в истории выходит в 1/4 финала!

Главное спортивное событие последних суток, которое взбудоражило новостные ленты, обсуждают даже те, кто не смотрит футбол, и, конечно те, кто сорвал голос, болея за команду. Хозяйка чемпионата мира по футболу - сборная России - сенсационно обыгрывает испанцев и впервые в истории выходит в одну четвертую финала.

Основное время встречи завершилось ничьей - 1:1. В первом тайме Сергей Игнашевич оформил автогол. Восстановил же паритет Артем Дзюба. В ворота испанцев был назначен пенальти за игру рукой от Пике. В итоге основное время так и завершилось - 1:1, судьба путевки в четвертьфинал решалась в серии пенальти, где испанцы дважды не смогли забить. Итак, Россия-Испания - 4:3. После победы над чемпионами мира 2010 года Россию захлестнула волна всеобщего радостного безумия. Фанаты футбола и гости столицы вышли на улицы Москвы и праздновали победу российской сборной до самого утра.

Голос с болельщиками срывала и Дарья Белоусова-Петровская. Звонкие гудки автомобилей, радостные пассажиры, развивающиеся флаги и всеобщее ликование. В эту ночь все центральные автомагистрали и пешеходные улицы Москвы превратились в большую пробку. Но никто не жаловался, наоборот, этого события страна ждала более 30 лет.

Москва сегодня - это город, который не спит, это город невероятных эмоций, радости, любви, это город, который объединяет. Россия впервые в истории вошла в ¼ финала ЧМ по футболу. Это событие, сюда, в центр Москвы, пришли отпраздновать сотни тысяч болельщиков и гостей столицы. Здесь можно встретить и своих соотечественников, они тоже празднуют. И такое ощущение, что такая атмосфера здесь будет до конца ЧМ.

Студент медицинского факультета Омар Райф из Киргизии, на дни чемпионата переквалифицировался в художника. Главное - знать, как выглядят флаги стран, которые участвуют в мундиале. Этой ночью в тренде российский триколор.

За выход в ¼ чемпионата мира сборная России сражалась с командой Испании. Выиграть удалось в серии пенальти. Счет 4:3 в пользу россиян. Герой игры - вратарь Игорь Акинфеев. Ему удалось отразить два 11-метровых удара испанцев, и он признан лучшим игроком матча.

В тренде у россиян и усы главного тренера сборной Станислава Черечесова. Их еще прозвали "усы надежды". Мужчины отращивают, женщины - рисуют фломастером.

В четверть-финале сборная СССР играла 4 раза. Сборная России сыграет впервые. Россияне встретятся со сборной Хорватии 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.