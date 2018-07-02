Накануне на мундиале случилась одна из самых громких сенсаций. Борьбу на турнире завершила звездная команда Испании. Выбить на стадии одной восьмой финала сумели хозяева турнира! Сборная России доказала: футбол - подходящее место для чуда. Репортаж Дарьи Белоусовой-Петровской из праздничной Москвы, а также футбольный антураж Ростова от Александра Ярмоша прямо сейчас.

Это раздевалка сборной России после фантастической победы над Испанией. Сюда же поздравить игроков приходит премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Россия припарковала автобус и доехала на нем до четвертьфинала. Против Испании восточные соседи большую часть матча оборонялись, но по-другому против превосходящего по классу соперника не сыграть. Основное время встречи завершилось ничьей 1:1. В серии пенальти вратарь Игорь Акинфеев сделал два сейва и был признан лучшим игроком поединка.

За выход в четвертьфинал российский футбольный союз получит от ФИФА 16 миллионов долларов. Но деньги - ничто в сравнении с праздником на улицах в разных городах страны.

Никольская улица, которую вначале мундиаля называли неофициальной фан-зоной ЧМ-2018, сегодня бьет все рекорды по посещаемости. Поздравить сборную России с победой над Испанией пришли сотни тысяч болельщиков со всего мира. Конечно, больше всего болельщиков из России. Впервые в истории сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

Когда уже шло дополнительное время, в кадр попали два болельщика и одна болельщица сборной России. Сидя в кокошниках, они интенсивно жевали сосиски в тесте.

Нам удалось их найти! Люди быстро стали звездами. Сразу несколько телеканалов боролись за эксклюзивный комментарий.

Победа российской сборной вдохновила и самых известных людей: Владимира Жириновского, Леонида Агутина, Евгения Петросяна, Викторию Лопыреву...

А вот таким получилось прямое включение на одном из федеральных телеканалов.

В субботу, 7 июля, сборная России сыграет четвертьфинал чемпионата мира против Хорватии. Балканцы также в серии пенальти одолели Данию 2:1. Восточные соседи вновь не фавориты, хотя прогнозы на нынешнем мундиале слишком часто не срабатывают.

Рассказывает Александр Ярмош.

В воскресенье в Ростове было очень громко, и это понятно. Сборная России сотворила чудо. В момент выхода материала в эфир на стадионе, который находится за моей спиной, будет идти матч Бельгия - Япония. Но вряд ли выброс эмоций там достигнет такой точки, какую можно было наблюдать вчера в ростовской фан-зоне. Многие до конца не осознавали, что сделала их сборная. Возможно, не осознают и до сих пор. Мы же покажем эмоции этих счастливых людей.

К слову, среди собравшихся в фан-зоне 22-х тысяч зрителей оказались и наши земляки. Они ехали с отдыха через Ростов и не могли не заглянуть в фан-зону. Победу восприняли, как свою.

Задействованы на чемпионате мира и белорусы. Так, в Ростове три волонтера из Синеокой. Например, Михаил Мальцев - студент БГУИР - практикуется в сфере, с которой хочет связать свою жизнь. При этом парень работает тут и с прицелом на будущие Европейские игры - 2019. Через год их примет Минск.

Сегодняшний матч в Ростове - заключительный. Но жить футболом город продолжит. Фан-зона этому очень сильно способствует.