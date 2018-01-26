Сборная Испании впервые выиграла чемпионат Европы по гандболу

29 Января 2018 12:16

В финале пиренейцы обыграли Швецию, 29:23. Испанцы отлично провели второй тайм, за 22 минуты которого позволили сопернику отличиться только трижды и лишь в концовке шведы стали забрасывать чаще. Бронзовые медали хорватского турнира получили французы. В игре за третье место они были сильнее датчан, 32:29.