Бронзовая интрига чемпионата мира по футболу разрешилась. Сборная Бельгии впервые в своей истории выигрывает медали мундиаля.

В матче за третье место им противостояла Англия. Счет в матче был открыт уже на 4-ой минуте. Во втором тайме преимущество игроков Туманного Альбиона было подавляющим, однако бельгийцы справились с атаками и на 82-ой минуте забили еще один гол. Победа 2:0 приносит сборной Бельгии бронзовые медали чемпионата мира.

Слабым утешением для англичан может послужить лишь факт, что они оказались в четверке лучших команд чемпионата. И это впервые за последние 28 лет.