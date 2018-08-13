Сборная Беларуси завоевала 7 наград чемпионата Европы по легкой атлетике

7 медалей - таков итог выступления сборной Беларуси на чемпионате Европы по легкой атлетике, который накануне завершился в Берлине.

В заключительный день соревнований в активе наших спортсменов 2 золотые награды! В женском марафоне не было равных Ольге Мазуренок. Белоруска проявила невероятный характер: у Ольги во время забега началось кровотечение, но она не сошла с дистанции, продолжила борьбу и была вознаграждена за свою волю к победе. Более того, благодаря этому триумфу и отличному выступлению партнерш Ольги по команде - Марины Доманцевич, Анастасии Ивановой и Нины Савиной, сборная Беларуси в марафоне завоевала первое командное место! С такой заметной победой в европейской легкой атлетике спортсменок и лично Ольгу Мазуренок поздравил Глава государства Александр Лукашенко.

Сегодня ночью в Национальном аэропорту Минск встречали чемпионку Европы в беге на 100 метров с барьерами Эльвиру Герман, также домой вернулся бронзовый призер турнира Виталий Жук. Спортсмены подчеркнули, что чувствовали поддержку с Родины.

3 золотые медали, 1 серебряная и 3 бронзовые награды позволили сборной Беларуси в общем медальном зачете пробиться в топ-8 и занять высокое 7 место, опередив в числе прочих сборные Испании, Нидерландов, Италии, и Чехии. На чемпионате Европы - 2016 у нашей страны было 3 медали: 1 золотая и 2 серебряные.