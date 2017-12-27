Сборная Беларуси против Швейцарии в 23:00 на "Беларусь 5"

27 Декабря 2017 12:18

Сборная Беларуси терпит разгромное поражение на старте молодежного чемпионата мира по хоккею в американском Баффало. 1:6 - уступаем шведам. Единственную шайбу за белорусов при игре в меньшинстве оформил форвард минского "Динамо" Егор Шарангович. В параллельном матче группы "Би" чехи обыграли 5:4 россиян. Сегодня наша сборная проведет второй матч - против Швейцарии. В 23 часа прямая трансляция начнется на "Беларусь 5".