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Сборная Беларуси по хоккею уступает России в товарищеском матче
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31 Января 2018 12:10

Сборная Беларуси по хоккею уступает России в товарищеском матче

Сборная Беларуси по хоккею в первом из трех запланированных товарищеских матчей уступает России в Москве, 0:3. В четверг команда Дэйва Льюиса в Новогорске сразится со сборной России, составленной из игроков не старше 23 лет, а 6 февраля в Риге белорусы сыграют с Канадой.

  

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