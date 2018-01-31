Сборная Беларуси по хоккею уступает России в товарищеском матче

31 Января 2018 12:10

Сборная Беларуси по хоккею в первом из трех запланированных товарищеских матчей уступает России в Москве, 0:3. В четверг команда Дэйва Льюиса в Новогорске сразится со сборной России, составленной из игроков не старше 23 лет, а 6 февраля в Риге белорусы сыграют с Канадой.