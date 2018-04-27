Сборная Беларуси по хоккею проведет матчи Евровызова против Норвегии

27 Апреля 2018 15:20

Сборная Беларуси по хоккею за неделю до старта чемпионата мира в Дании проведет матчи Евровызова против Норвегии. Сегодня команды сыграют в Жлобине, в субботу - в Бобруйске. Оба поединка покажет телеканал "Беларусь 5". Начало встреч в 7 вечера. Главный тренер Дэйв Льюис в сегодняшнем противостоянии доверит на последнем рубеже сыграть Ивану Кульбакову.