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Сборная Беларуси по хоккею проведет матчи Евровызова против Норвегии
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27 Апреля 2018 15:20

Сборная Беларуси по хоккею проведет матчи Евровызова против Норвегии

Сборная Беларуси по хоккею за неделю до старта чемпионата мира в Дании проведет матчи Евровызова против Норвегии. Сегодня команды сыграют в Жлобине, в субботу - в Бобруйске. Оба поединка покажет телеканал "Беларусь 5". Начало встреч в 7 вечера. Главный тренер Дэйв Льюис в сегодняшнем противостоянии доверит на последнем рубеже сыграть Ивану Кульбакову.

  

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