Спорт
20 Апреля 2018 07:21
Сборная Беларуси по хоккею проведет матчи Евровызова против Дании
Две недели до старта чемпионата мира по хоккею. Сборная Беларуси в рамках подготовки проведет очередные матчи Евровызова против хозяев грядущего форума - Дании. Команды сыграют две встречи - сегодня и завтра. Обе пройдут в Гродно. Увидеть противостояния можно в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Начало в 19:00. К слову, после этих спаррингов наших хоккеистов ждут еще два домашних товарищеских матча. 27 и 28 апреля в Жлобине и Бобруйске Беларусь сыграет с Норвегией.
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