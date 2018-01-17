Спорт
17 Января 2018 12:19
Сборная Беларуси по гандболу узнала соперников по основному раунду чемпионата Европы
Хорватия, Швеция и Сербия. Сборная Беларуси по гандболу узнала соперников по основному раунду чемпионата Европы. Накануне наша команда уступила действующим чемпионам мира - французам - 25:32. Следующая игра завтра против хозяев Евро - хорватов.
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