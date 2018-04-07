Сборная Беларуси по гандболу уступила на выезде Словении

9 Апреля 2018 12:15

Два матча, два поражения. Сборная Беларуси по гандболу на выходных провела выездные встречи со Словенией. В первой игре гандболисты Юрия Шевцова уступили 29:35, во второй - 23:27. На этом сбор завершен. В следующий раз команда будет тренироваться и играть летом. 10 и 13 июня - матчи против Австрии за выход на чемпионат мира