Сборная Беларуси по гандболу уступила Хорватии 23:25

19 Января 2018 12:15

Всего лишь два мяча отделили белорусов от победы в первой встрече основного раунда чемпионата Европы по гандболу. Команда Юрия Шевцова уступила Хорватии 23:25. Следующий матч 22 января против Швеции в 22:30 по белорусскому времени.