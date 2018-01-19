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Сборная Беларуси по гандболу уступила Хорватии 23:25
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19 Января 2018 12:15

Сборная Беларуси по гандболу уступила Хорватии 23:25

Всего лишь два мяча отделили белорусов от победы в первой встрече основного раунда чемпионата Европы по гандболу. Команда Юрия Шевцова уступила Хорватии 23:25. Следующий матч 22 января против Швеции в 22:30 по белорусскому времени. 

  

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