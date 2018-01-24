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Сборная Беларуси по гандболу сегодня сразится с командой Сербии
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24 Января 2018 07:18

Сборная Беларуси по гандболу сегодня сразится с командой Сербии

Наша гандбольная сборная сегодня в заключительном поединке чемпионата Европы сразится с командой Сербии. Победитель матча займет пятое место в первой группе и при удачном раскладе в итоговом протоколе турнира может занять девятую итоговую позицию. В 18 часов прямая трансляция встречи на "Беларусь 5".

  

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