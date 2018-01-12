Главная>>Спорт>>Сборная Беларуси по гандболу сегодня начнет выступление на чемпионате Европы в Хорватии
Спорт
RSS
Сборная Беларуси по гандболу сегодня начнет выступление на чемпионате Европы в Хорватии
Скачать Поделиться

12 Января 2018 12:16

Сборная Беларуси по гандболу сегодня начнет выступление на чемпионате Европы в Хорватии

Белорусы сыграют с Австрией. Также в квартете вице-чемпионы мира - норвежцы, и чемпионы планеты - французы. В следующий раунд выйдут три лучшие команды группы. Начало прямой трансляции матча Беларусь - Австрия в 20:10 на "Беларусь 5".

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =