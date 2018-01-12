Сборная Беларуси по гандболу сегодня начнет выступление на чемпионате Европы в Хорватии

12 Января 2018 12:16

Белорусы сыграют с Австрией. Также в квартете вице-чемпионы мира - норвежцы, и чемпионы планеты - французы. В следующий раунд выйдут три лучшие команды группы. Начало прямой трансляции матча Беларусь - Австрия в 20:10 на "Беларусь 5".